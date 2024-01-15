Симферополь парализовали пробки

В понедельник утром на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на улице Севастопольская, проспектах Кирова и Победы, улицах Воровского, Лермонтова, 60 лет октября, Киевская, Кечкеметская, Гражданская. Здесь дороги "окрашены" в бордовый цвет.

Также заторы зафиксированы на Никанорова, Ким, Троллейбусной, Куйбышева, Титова, Евпаторийском шоссе.

Осложняют дорожную ситуацию и аварии. По данным онлайн -сервиса, ДТП произошли на Севастопольской, Евпаторийском шоссе, проспекте Кирова, Маршала Жукова.