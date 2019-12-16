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Симферополь получит почти 150 млн рублей на увеличение штата дворников

Симферополь получит почти 150 млн рублей на увеличение штата дворников

16 декабря 2019, 18:19Новости

Симферополь увеличит штат дворников почти на 300 человек.

Как сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook, на эти цели Симферополь получит 147 млн рублей из республиканского бюджета.

"Сегодня ранним утром лично проконтролировал процесс уборки улиц в Симферополе, пообщался с людьми, непосредственно занимающимися уборкой территорий. Чтобы сделать крымскую столицу чистой и привлекательной, необходимо добавить в штатное расписание еще 292 дворника. К сожалению, средств на это в местном бюджете пока не хватает. Поэтому принято решение уже с 1 января 2020 года выделить на эти цели порядка 147 млн рублей из республиканского бюджета", – написал Гоцанюк.

Он напомнил, что в следующем году для доукомплектования подразделений, которые занимаются уборкой, муниципальным образованиям выделят почти 600 млн рублей. Для улучшения качества уборки к уже имеющейся будет дополнительно приобретена коммунальная техника.

Гоцанюк подчеркнул, что покупка коммунальной техники будет производиться за федеральные средства. Речь идет примерно о более чем ста единицах коммунальной техники для крупных городов и около 70-80 – на районные центры.

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