В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма
Симферополь празднует 80-летие Великой Победы
09 мая 2025, 12:25Общество
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