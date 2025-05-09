Симферополь празднует 80-летие Великой Победы

В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма