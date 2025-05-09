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Новости Крыма

Симферополь празднует 80-летие Великой Победы

09 мая 2025, 12:25Общество

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В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма


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