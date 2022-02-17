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Водители общественного транспорта в Симферополе забыли, что должны работать по расписанию. К такому выводу пришли организаторы мониторинга качества общественных перевозок в крымской столице, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель общественного совета при минтранспорта РК Владислав Антонов.

Мероприятие проводилось на протяжении десяти дней при участии общественников, муниципальных депутатов и активных жителей города. Критериями проверки были соблюдение интервалов и маршрутов движения автобусов, их наполняемость, соответствие вместимости реальным потребностям на каждом конкретном маршруте, уточнил Антонов.