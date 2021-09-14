Симферополь снова парализован пробками: утро вторника началось не с кофе

Восьми-девятибалльные пробки образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром. Об этом информируют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Самые серьезные заторы зафиксированы в районах гостиницы "Москва", парка Шевченко, Маршала Жукова и Куйбышевского кольца. По состоянию на 9:00 в бордовый цвет "окрасились" улицы Киевская, Беспалова, Маршала Василевского, Маршала Жукова, Генерала Васильева, Севастопольская, Русская, Гражданская, проспект Победы. Скорость движения на этих участках не превышает нескольких километров в час.

Кроме того, пробки образовались на Троллейбусной, Гагарина, Москалева, бульваре Ленина, Тарабукина, Аэрофлотской, Батурина.