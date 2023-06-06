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Новости Крыма

Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети

06 июня 2023, 11:58Общество

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Утром во вторник движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина – обрыв кабеля сети троллейбусной линии. Об этом РИА Новости Крым рассказал замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.

"Случился обрыв кабеля сети, уже ремонтируют. В ближайшее время все починят", – заверил он.

Обрыв произошел на проспекте Кирова рядом с площадью Советская.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по центральным улицам – Севастопольская, Козлова, Воровского, Жуковского, Потемкинская, проспектам Кирова и Победы.

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