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Симферополь занял второе место по авиаперелетам предстоящей весной

Сегодня, 10:20Общество

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Крымская столица заняла второе место среди россиян по авиаперелетам весной этого года. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру

"Симферополь занял второе место по авиаперелетам, которые планируют путешественники этой весной. Мы наблюдаем снижение цен на авиабилеты на 10-12%. Билет Москва-Симферополь будет стоить 4750 рублей", – сообщила она.

По ее словам, в железнодорожных направлениях все достаточно стабильно.

"Интереснее наблюдать за динамикой авианаправлений, там больше жизни, и появляется много новых игроков. Если говорить о ж/д билетах в Крым, то в этом году спрос вырос. В прошлом году Симферополь был на девятой позиции, а в этом – на седьмой. Билеты выросли в цене, но не более, чем на 10%", – подчеркнула она.

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