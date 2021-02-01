Симферополь занял второе место по авиаперелетам предстоящей весной

Крымская столица заняла второе место среди россиян по авиаперелетам весной этого года. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру

"Симферополь занял второе место по авиаперелетам, которые планируют путешественники этой весной. Мы наблюдаем снижение цен на авиабилеты на 10-12%. Билет Москва-Симферополь будет стоить 4750 рублей", – сообщила она.

По ее словам, в железнодорожных направлениях все достаточно стабильно.

"Интереснее наблюдать за динамикой авианаправлений, там больше жизни, и появляется много новых игроков. Если говорить о ж/д билетах в Крым, то в этом году спрос вырос. В прошлом году Симферополь был на девятой позиции, а в этом – на седьмой. Билеты выросли в цене, но не более, чем на 10%", – подчеркнула она.