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Симферополь застыл в пробках

Сегодня, 08:29Общество

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Симферополь застыл в пробках. Дорожный коллапс связан с временно перекрытыми улицами города, в связи с репетицией парада Победы. Сервис "Яндекс. пробки" передают заторы в 8 баллов.

Часть центра Симферополя перекрыта, и часть стоит в пробках, поэтому водителям в вечер четверга стоит выбирать альтернативные пути объезда.

Наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Караимская, Кавказская и Шмидта, в обе стороны. Серьезные пробки также на улицах Александра Невского, Ленина, Желябова и Жуковского. Практически не двигается транспорт на улицах Киевская, Толстого, Декабристов, Куйбышева и на бульваре Ивана Франко.

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