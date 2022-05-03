Новости Крыма Симферополь застыл в пробках

Симферополь застыл в пробках. Дорожный коллапс связан с временно перекрытыми улицами города, в связи с репетицией парада Победы. Сервис "Яндекс. пробки" передают заторы в 8 баллов. Часть центра Симферополя перекрыта, и часть стоит в пробках, поэтому водителям в вечер четверга стоит выбирать альтернативные пути объезда. Наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Караимская, Кавказская и Шмидта, в обе стороны. Серьезные пробки также на улицах Александра Невского, Ленина, Желябова и Жуковского. Практически не двигается транспорт на улицах Киевская, Толстого, Декабристов, Куйбышева и на бульваре Ивана Франко. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

