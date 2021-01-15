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Симферополец лишился всех денег с карты при продаже свадебного платья

15 января 2021, 12:05Происшествия в Крыму

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Житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК.

Как не дать мошенникам снять все деньги с банковской карты На одном из интернет-сайтов 42-летний потерпевший выставил на продажу свадебное платье своей родственницы. Через некоторое время мужчине через мобильный мессенджер пришло сообщение со ссылкой якобы об электронной форме оплаты продаваемых им вещей. Заявитель перешел по ссылке, ввел номер своей банковской карты, после чего набрал код подтверждения. После этого мужчина решил через "личный кабинет" банка проверить зачисление денежных средств, однако увидел, что у него списали все деньги со счета. Полицейские задержали ранее не судимого 16-летнего жителя Краснодарского края. Он признался в совершении преступления.

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