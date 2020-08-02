Симферополец с ножом ограбил два офиса микрозаймов

Симферополец ограбил два офиса микрозаймов, угрожая ножом их сотрудникам, информирует пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, сотрудники микрокредитных организаций обратились в полицию и сообщили, что неизвестный мужчина в маске ворвался в помещение и похитил деньги, угрожая ножом. В первом случае сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей, а во втором – 30 000 рублей. По подозрению в совершении преступления полиция задержала 38-летнего местного жителя. Он признался в содеянном.

"С его слов, похищенными денежными средствами он намеревался рассчитаться по многочисленным кредитным обязательствам", – сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "разбой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящие время грабителя заключили под стражу.