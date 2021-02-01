Симферополец "уехал" на велосипеде соседа и прихватил его гироскутер

У симферопольца сосед украл два велосипеда, гироскутер и различную технику. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК.

Мужчина рассказал, что его имущество хранилось в бытовом помещении между этажами. 34-летний потерпевший уточнил, что сумма материального ущерба составила несколько десятков тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе, злоумышленником оказался 36-летний сосед. Ранее он привлекался к административной ответственности за уклонение от медицинского лечения в связи с употреблением наркотических средств.