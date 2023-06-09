Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети

Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще больше фотографий порнографического характера. За подобные действия извращенец предстанет перед судом, передает пресс-служба крымского Главка СК РФ.

"С мая 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина в соцсетях подыскивал школьниц, которые делились в переписке своими личными и порой откровенными снимками. Шантажируя их публичным распространением, злоумышленник требовал изготовления новых более откровенных фото", – говорится в сообщении.