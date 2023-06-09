Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Симферополец выманивал у школьниц откровенные фото через соцсети

09 июня 2023, 15:13Общество

3

Житель Симферополя подыскивал в соцсетях школьниц, отправляющих в личной переписке откровенные снимки. Шантажируя этими фото, он выманивал у своих жертв еще больше фотографий порнографического характера. За подобные действия извращенец предстанет перед судом, передает пресс-служба крымского Главка СК РФ.

"С мая 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина в соцсетях подыскивал школьниц, которые делились в переписке своими личными и порой откровенными снимками. Шантажируя их публичным распространением, злоумышленник требовал изготовления новых более откровенных фото", – говорится в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх