Новости Крыма Синоптики рассказали о погоде в первый день октября

Синоптики рассказали о погоде в первый день октября В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами грозы и дожди. По данным синоптиков регионального гидрометцентра, температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +18; днем +19…+24, в горах +11…+16. В выходные дни без осадков. Ветер изменит направление на северо-восточное. В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12; днем +20…+22. В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

