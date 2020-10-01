Новости Крыма

Синоптики рассказали о погоде в первый день октября

Синоптики рассказали о погоде в первый день октября

01 октября 2020, 09:38Новости

В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами грозы и дожди. По данным синоптиков регионального гидрометцентра, температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +18; днем +19…+24, в горах +11…+16. В выходные дни без осадков. Ветер изменит направление на северо-восточное.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12; днем +20…+22.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24.

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