Систему аварийного отключения газа могут включить в капремонт МКД

Установка оборудования для аварийного отключения подачи газа в квартиры должна быть включена в программу капремонта многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в среду 8 сентября, пишет РИА Новости.

Ранее в многоквартирном доме по улице 28 Июня в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрывной волной разрушило второй, третий и частично четвертый этаж, поврежденными оказались 24 квартиры. Первоначально сообщалось о двух погибших и пятерых пострадавших, позже ведомства уточнили информацию, сообщив, что тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7. Эвакуированы более 170 человек, рассказал РИА Новости Крым.