Новости Крыма Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – где идет снег

Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. В настоящее время в Алуште +3 градуса, идет дождь с мокрым снегом, дорожное покрытие влажное. На Ангарском перевале -1, слабый снег, туман, дорога обработана. В районе Шапки Партизан – 0 градусов, без осадков, дорожное покрытие влажное, обработанное. Дорога на плато Ай-Петри заснежена, очищено 36 км покрытия, полотно обработали противогололедными материалами. На Грушевском перевале 0 градусов, сухо, проведена превентивная обработка опасных участков дороги Грушевка – Судак. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

