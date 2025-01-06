Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – где идет снег

06 января 2025, 15:19Общество

6

Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В настоящее время в Алуште +3 градуса, идет дождь с мокрым снегом, дорожное покрытие влажное.

На Ангарском перевале -1, слабый снег, туман, дорога обработана.

В районе Шапки Партизан – 0 градусов, без осадков, дорожное покрытие влажное, обработанное.

Дорога на плато Ай-Петри заснежена, очищено 36 км покрытия, полотно обработали противогололедными материалами.

На Грушевском перевале 0 градусов, сухо, проведена превентивная обработка опасных участков дороги Грушевка – Судак.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх