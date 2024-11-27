Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, рассказали в Крымавтодоре.

К утру обработано и расчищено дорожное полотно на Ангарском и Грушевском перевалах, у памятника "Шапка партизан" на Ялтинской трассе, в Добровской долине, а также на восточном и западном обходах Симферополя и в районе ГРЭСа.

На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до -4, в Добровской долине сейчас -1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог.

"Проводим мониторинг и превентивную обработку скользких участков. Водители, будьте осторожны! Погода меняется быстро, а дорожные условия могут подкинуть сюрпризы. Внимательность и аккуратность на дороге – залог вашей безопасности!" – призвали автовладельцев в Крымавтодоре.