Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные

27 ноября 2024, 11:50Общество

4

Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, рассказали в Крымавтодоре.

К утру обработано и расчищено дорожное полотно на Ангарском и Грушевском перевалах, у памятника "Шапка партизан" на Ялтинской трассе, в Добровской долине, а также на восточном и западном обходах Симферополя и в районе ГРЭСа.

На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до -4, в Добровской долине сейчас -1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог.

"Проводим мониторинг и превентивную обработку скользких участков. Водители, будьте осторожны! Погода меняется быстро, а дорожные условия могут подкинуть сюрпризы. Внимательность и аккуратность на дороге – залог вашей безопасности!" – призвали автовладельцев в Крымавтодоре.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх