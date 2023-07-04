Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК

Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 составляет 4 километра, ждать проезда придется ориентировочно 2 часа. Об этом рассказал глава минтранспорта РК Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 4 км, время ожидания до 2 часов", – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Очередь машин на выезде из Крыма у моста 0,1 км, время ожидания проезда – 10 минут, добавил министр.