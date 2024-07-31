Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Ситуация на Крымском мосту на утро среды: растет очередь

31 июля 2024, 10:59Общество

2

Перед Крымским мостом с среду утром образовалась очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"По состоянию на 09.00 утра в очереди со стороны Керчи находится 105 транспортных средств", – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани затора перед пунктами досмотра нет.

Накануне утром на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились более 500 транспортных средств

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх