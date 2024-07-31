Ситуация на Крымском мосту на утро среды: растет очередь

Перед Крымским мостом с среду утром образовалась очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"По состоянию на 09.00 утра в очереди со стороны Керчи находится 105 транспортных средств", – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани затора перед пунктами досмотра нет.

Накануне утром на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились более 500 транспортных средств

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.