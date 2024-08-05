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Новости Крыма

Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа

05 августа 2024, 13:04Общество

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В очередях на Крымском мосту с обеих стоят более полутора тысяч машин, передает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 1378 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Ожидание около часа", – приводятся данные в ТГ-канале.

Часом ранее в очереди перед мостом находились 1382 транспортных средства. Наибольшие заторы фиксировались также со стороны Кубани.

В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.

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