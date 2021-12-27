Новости Крыма

Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сколько новых случаев

27 декабря 2021, 10:52Новости

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В Севастополе за сутки зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует пресс-служба правительства города.

"88 человек выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 59 и 69 лет", – сказано в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 52 493 человека. Выздоровели уже 49 532 человека, умерли – 1 826.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на территории республики суточный прирост заболевших составил 115, скончались еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом. Общее количество умерших в регионе достигло 4 252 человек.

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