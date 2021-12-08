Новости Крыма

Ситуация с COVID в России: Крым стремительно "летит" вниз

08 декабря 2021, 13:49Общество

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Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 30 752. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Заболеваемость фиксируется во всех российских регионах. Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 9 895 597.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 30 752 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 292 (7,5%) без клинических проявлений", – сказано в сообщении.

По данным оперштаба, от осложнений болезни скончались еще 1179 пациентов. Таким образом, жертвами пандемии стали уже 284 823 человек.

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