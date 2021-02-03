Новости Крыма

СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму

03 февраля 2021, 13:11Происшествия в Крыму

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Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести. На кадрах видны раскуроченные в результате столкновения автомобили.

Ранее РИА Новости Крым сообщал, что вечером 2 февраля в Кировском районе Крыма произошло ДТП с участием Lada Priora полиции и легковым авто. 3 полицейских скончались на месте, один был госпитализирован. Кроме того, травмы получил подследственный, который находился в авто силовиков и водитель Skoda Fabia. Пострадавшие были госпитализированы.

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