СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму

Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести. На кадрах видны раскуроченные в результате столкновения автомобили.

Ранее РИА Новости Крым сообщал, что вечером 2 февраля в Кировском районе Крыма произошло ДТП с участием Lada Priora полиции и легковым авто. 3 полицейских скончались на месте, один был госпитализирован. Кроме того, травмы получил подследственный, который находился в авто силовиков и водитель Skoda Fabia. Пострадавшие были госпитализированы.