СК возбудил дело после взрыва на территории отеля в Геленджике

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа на территории отеля в Геленджике. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (часть 1 статьи 109 УК РФ)", – сказано в сообщении ведомства.

Во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали пятеро граждан (мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка). "Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь", – отметили в СК.