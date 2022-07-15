Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым

Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, информирует Ростуризм.

"Скидки на проживание до 35% для жителей ЮФО и автопутешественников, акции для крымчан, акции раннего бронирования – на август и сентябрь, дополнительные оздоровительные программы от курортных комплексов, бесплатные трансферы от места прибытия и трансферы от дома до отеля", – перечислили в федеральном агентстве по туризму.

Туристам также предлагают акции на ранний заезд и поздний выезд, экскурсии в подарок, бесплатные остановки в отелях по пути следования в Крым автобусными чартерами, кешбэк "за километры" для автопутешественников и другие акционные предложения.