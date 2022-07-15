Новости Крыма

Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым

15 июля 2022, 15:47Общество

2

Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, информирует Ростуризм.

"Скидки на проживание до 35% для жителей ЮФО и автопутешественников, акции для крымчан, акции раннего бронирования – на август и сентябрь, дополнительные оздоровительные программы от курортных комплексов, бесплатные трансферы от места прибытия и трансферы от дома до отеля", – перечислили в федеральном агентстве по туризму.

Туристам также предлагают акции на ранний заезд и поздний выезд, экскурсии в подарок, бесплатные остановки в отелях по пути следования в Крым автобусными чартерами, кешбэк "за километры" для автопутешественников и другие акционные предложения.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх