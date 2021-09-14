Скольких строителей оштрафовали за лето в Ялте

За период действия "режима тишины" в Ялте, во время которого в городе были запрещены строительные работы, администрация города составила всего восемь протоколов о нарушении запрета на стройки. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в администрации города.

Как пояснили чиновники, административные протоколы составлялись за нарушение правил благоустройства на территории муниципального округа, по которым в Ялте запрещено "выполнять все виды строительных работ в курортный сезон". Так называемый "режим тишины" действовал с 31 мая. По состоянию на начало осени власти выявили всего восьмерых нарушителей. Общая сумма штрафов составила 25 00р ублей.