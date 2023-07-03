Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года

С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.

"На трассе "Таврида" с начала года произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли шесть человек, еще 30 пострадали", – рассказал Борисенко. Это в разы меньше, чем было до окончания строительства дороги, подчеркнул он.

При этом на других дорогах Крыма ситуация несколько ухудшилась в сравнении с показателями прошлого года. В частности увеличилось число столкновений транспортных средств, поэтому есть и увеличение тяжести последствий таких аварий.

Борисенко призвал водителей быть взаимно вежливыми и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.