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Новости Крыма

Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года

Сегодня, 13:02Новости

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С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.

"На трассе "Таврида" с начала года произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли шесть человек, еще 30 пострадали", – рассказал Борисенко. Это в разы меньше, чем было до окончания строительства дороги, подчеркнул он.

При этом на других дорогах Крыма ситуация несколько ухудшилась в сравнении с показателями прошлого года. В частности увеличилось число столкновений транспортных средств, поэтому есть и увеличение тяжести последствий таких аварий.

Борисенко призвал водителей быть взаимно вежливыми и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.

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