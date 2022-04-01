Новости Крыма

Сколько человек заболели COVID в Крыму и Севастополю

Сегодня, 13:02Общество

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За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 55 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Всего выявлено 181 676 положительных на Covid-19. За сутки госпитализированы 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 491 человек. Выздоровели за сутки 97 человек, за весь период – 174 214.

Также сообщается о трех летальных случаях. Общее число жертв ковида в Крыму достигло 5 234.

В Севастополе за сутки подтвержден 41 новый случай заражения COVID-19, это на двадцать меньше, чем накануне.

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