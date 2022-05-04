Сколько человек заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии выявлено 181 883 положительных на COVID-19. Об этом информирует региональный минздрав.

"За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 564 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 37 человек, за весь период – 174 453", – сказано в сообщении.

По данным минздрава, скончались еще четыре пациента. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5246 человек.