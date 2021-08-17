Новости Крыма

Сколько денег получат жители подтопленной Керчи

17 августа 2021, 13:28Общество

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Жители восточного Крыма, чье имущество пострадало в результате подтоплений, получат компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом журналистам во вторник сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Он поручил керченским властям до конца дня обойти подтопленные дворовые территории и составить акты о нанесенном ущербе. В частности, как и в случае с июньскими потопами в Крыму, предусмотрены: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а также оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате – 50 000 рублей, при полной – 100 000 рублей.

"Там, где действительно был нанесен ущерб, люди получат по 10 тысяч. При частичном или полном подтоплении будут производиться выплаты по 50 или 100 тысяч соответственно. Поставлена задача сегодня до конца дня обойти людей", – рассказал Гоцанюк.

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