Сколько денег получит Крым по ФЦП в следующем году

В 2022 году Республика Крым получит 73,9 млрд рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом рассказала вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико на сессии регионального парламента в среду.

По ее словам, это на 1,8 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее.

"На реализацию мероприятий федеральной целевой программы на 2022 год увеличение составило 1,8 миллиарда рублей – с 72,1 миллиарда до 73,9 миллиарда рублей", – уточнила Кивико.