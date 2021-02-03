Сколько детсадов появится в Феодосии: власти раскрыли детали

В Феодосии в этом году начинается строительство трех детских садов, еще три объекта реконструируют. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.

"30 декабря заключен муниципальный контракт на проведение реконструкции детского сада на 90 мест по улице Гарнаева 77-б. Подрядчик – севастопольская фирма "ТеплоСтройСервис" – приступил к работам 18 января. Сейчас производится снос основного здания, после чего будет залита монолитная подушка. Следующий этап – строительно-монтажные работы. В соответствии с Федеральной целевой программой, работы должны быть завершены в 2022 году, их стоимость – 127 млн. рублей", – сообщили в феодосийском управлении капитального строительства. По данным профильного управления, в рамках ФЦП реконструкции подвергнутся еще два здания, где раньше размещались детские сады – в Феодосии на улице Украинской на 260 мест и в феодосийском поселке Орджоникидзе – на 130 мест.