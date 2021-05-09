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Сколько гостей примет Ялтинский форум – Корпорация развития Крыма

09 мая 2021, 14:38Экономика Крыма

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На VI Ялтинский международный экономический форум, который запланирован на ноябрь, планируется пригласить представителей порядка ста стран. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что даты проведения форума были утверждены с учетом анонса крупнейших мероприятий на территории РФ. Темы деловой программы и другие вопросы рассмотрят на заседаниях организационного комитета. О дате их проведения будет известно позже. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ЯМЭФ в этом году пройдет с 4 по 6 ноября. Он напомнил, что в прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Осенью мероприятие состоится с соблюдением антиковидных мер, уточнил вице-премьер РФ.


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