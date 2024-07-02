Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму

881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

Также 34 комплекса фиксируют водителей, которые игнорируют ремни безопасности и не пристегиваются.

"На дорогах Крыма установлена 881 камера, из них на ремни безопасности фиксирует 34 камеры – в Симферополе и на трассах", – сообщил Борисенко.

Кроме того, в среднем за сутки порядка 180 сотрудников ДПС выходят на дежурства – это ночные и дневные экипажи, добавил руководитель. По его словам, в случае необходимости на дежурства выходят и дополнительные наряды.