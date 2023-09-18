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Новости Крыма

Сколько картофеля соберут в Крыму

18 сентября 2023, 14:49Общество

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В этом году в Крыму планируется собрать больше 68 тысяч тонн картофеля. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" привел начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник.

"С учетом того, что Крым все же не картофельный регион, ведь у нас жаркий и сухой климат, урожайность картофеля в республике из года в год неплохая. В основном у нас картофель выращивается в хозяйствах населения. Ожидаемый сбор в этом году более 68 тысяч тонн", – сообщил он. И добавил, что аграрии уже подошли к экватору уборки картофеля, и скоро сбор завершится.

По словам начальника управления профильного министерства, в хозяйствах населения довольно распространен сорт Крымская роза, "его все любят, у него хорошие товарные и вкусовые качества".

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