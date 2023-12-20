Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году

В Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2023 году расселено 6365 кв. м, улучшены жилищные условия 468 человек. Целевые показатели текущего года выполнены в полном объеме", – говорится на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что сейчас Крыму реализуется две региональные программы по переселению людей из аварийного жилья. Речь об адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018–2024 годах на территории Республики Крым", а также о программе "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах", которая реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", ее осуществляют поэтапно.