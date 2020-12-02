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Сколько крымских школьников ушли на дистанционку – Минобраз

Сколько крымских школьников ушли на дистанционку – Минобраз

02 декабря 2020, 11:35Общество

Более двух тысяч учеников средних школ находятся на домашнем обучении в Крыму. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

"У нас закрыта одна дошкольная образовательная организация и 20 дошкольных групп, всего 613 воспитанников переведены в домашние условия обучения. Учащиеся в 86 классах и 39 образовательных организациях переведены на дистанционное обучение, всего 2301 ученик. Что и по дошкольным, и по общеобразовательным учреждениям составляет один процент от всех обучающихся республики", – отметила она. Как писал сайт РИА Новости Крым, на прошлой неделе в Крыму на дистанционном обучении находились более 1,1 тысячи учащихся средних школ.

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