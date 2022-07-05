Новости Крыма

Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

05 июля 2022, 13:37Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано за сутки 20 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 070 положительных на COVID-19.

"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 088 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 33 человека, за весь период – 176 866", – сказано в сообщении.

По данным минздрава Крыма, зафиксировано 2 летальных исхода.

В Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 88 лет, сообщили в правительстве города.

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