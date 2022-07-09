Новости Крыма

Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

09 июля 2022, 14:38Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 177 положительных на Covid-19. Об этом информирует региональный минздрав.

"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 133 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, выздоровевших за весь период – 176 970", – говорится в сообщении ведомства.

В Севастополе зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 79 лет.

"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 54 пациента, из них 26 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве города.

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