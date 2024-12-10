Новости Крыма Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму

На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов. Согласно документу, опубликованному на сайте Совета министров республики, единственным подрядчиком по данным государственным контрактам определено ООО "СтройТрансГрупп-Юг". Строительство подъездной дороги к экотехнопарку в Белогорском районе обойдется в 170,2 млн рублей, в Сакском районе – в 121,7 млн рублей. Согласно распоряжению, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

