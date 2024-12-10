Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в Крыму

10 декабря 2024, 10:19Общество

4

На строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Сакском и Белогорском районах Крыма потратят 292 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Совета министров республики, единственным подрядчиком по данным государственным контрактам определено ООО "СтройТрансГрупп-Юг".

Строительство подъездной дороги к экотехнопарку в Белогорском районе обойдется в 170,2 млн рублей, в Сакском районе – в 121,7 млн рублей.

Согласно распоряжению, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх