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Сколько русалок видел крымский Мисхор

Сколько русалок видел крымский Мисхор

12 ноября 2020, 10:38Культура и развлечения

Мисхор известен не только своим теплым морем, легендарным большим парком, но и обязательными к просмотру достопримечательностями, расположенными в районе набережной. Это визуальное олицетворение крымско-татарской легенды о девушке Арзы. Красавицу похитил разбойник, торговец "живым товаром" и продал в султанский гарем. За Черным морем Арзы родила сына, но, тоскуя по дому, бросилась в пучину, и к родным крымским берегам вернулась русалкой. Начало легенды "разместилось" на берегу: скульптурная группа набирающей воду Арзы и подглядывающего за ней ее похитителя – разбойника Али-Бабы. А русалка с младенцем, опирающаяся на морской валун, находится в море.

Легенду воплотил в бронзе эстонский скульптор, один из авторов севастопольского Памятника затопленным кораблям Амандус Генрих Адамсон. 12 ноября исполняется 165 лет со дня рождения "отца" мисхорской русалки.

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