Сколько снега выпало в Крыму

5 сантиметров снега выпало утром 6 января на Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас на одной из самых живописных вершин Крыма туман, но морозно: температура воздуха минус 1 градус по Цельсию.

Метеорологи также зафиксировали выпадение снега на Ангарском перевале, где сейчас работает дорожная уборочная техника. Но покров там еще меньше – всего 1 сантиметр.

Толщину снежного покрова и на яйле Ай-Петри, и на Ангарском перевале синоптики в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым назвали низкой.