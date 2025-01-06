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Новости Крыма

Сколько снега выпало в Крыму

06 января 2025, 15:18Общество

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5 сантиметров снега выпало утром 6 января на Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас на одной из самых живописных вершин Крыма туман, но морозно: температура воздуха минус 1 градус по Цельсию.

Метеорологи также зафиксировали выпадение снега на Ангарском перевале, где сейчас работает дорожная уборочная техника. Но покров там еще меньше – всего 1 сантиметр.

Толщину снежного покрова и на яйле Ай-Петри, и на Ангарском перевале синоптики в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым назвали низкой.

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