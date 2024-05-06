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Новости Крыма

Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли

06 мая 2024, 11:54Общество

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Крымчане, которые на майских праздниках разожгут костер в запрещенных для этого местах в лесу, будут оштрафованы. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей, сообщили в МЧС России.

Особый противопожарный режим в период этих майских праздников действует в 45 регионах Российской Федерации, включая Республику Крым.

"Инспекторы МЧС России не выписывают предупреждений. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан – до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических – до 800 тысяч", – рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

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