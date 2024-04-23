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Новости Крыма

Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники

23 апреля 2024, 08:54Общество

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Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого года, информируют эксперты "Циан.Аналитики" по результатам проведенного исследования спроса на посуточную аренду жилья.

Отмечается, что на 10 самых популярных туристических городов приходится 70% всего спроса.

"Самая популярная локация – Москва, на нее приходится почти 30% всего потенциального спроса, на втором месте – Санкт-Петербург с 21%. Суммарно на два направления приходится более половины всех просмотров объявлений", – сказано в сообщении.

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