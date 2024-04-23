Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники

Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого года, информируют эксперты "Циан.Аналитики" по результатам проведенного исследования спроса на посуточную аренду жилья.

Отмечается, что на 10 самых популярных туристических городов приходится 70% всего спроса.

"Самая популярная локация – Москва, на нее приходится почти 30% всего потенциального спроса, на втором месте – Санкт-Петербург с 21%. Суммарно на два направления приходится более половины всех просмотров объявлений", – сказано в сообщении.