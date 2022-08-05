Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно

Почти полтора миллиона туристов с начала года прибыли в Крым железнодорожным транспортом, при этом меры безопасности в транспортном коридоре "Север-Юг", в том числе на Крымском мосту, усилены. Об сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба кабмина.

"За шесть месяцев уже перевезено в направлении Крыма 1,4 миллиона пассажиров, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Летом планируем перевезти более 2,5 миллиона пассажиров", – поделился планами глава профильного ведомства.