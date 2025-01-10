Сколько туристов Крым может принять в 2025 году

Отмечается устойчивый рост туристического потока в Крым. Сколько гостей полуостров может принять в 2025 году, в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."У нас была задача, поставленная президентом: мы должны принимать около 10 миллионов туристов. Крым в принципе готов к такому объему туристов", – сказал Вахрушев.

Однако для принятия такого числа гостей, по его словам, на полуострове необходимо продолжать подготовку инфраструктуры, пляжных территорий. Кроме того, нужно развивать новые территории. В таком случае 2025 год будет отмечен устойчивым ростом турпотока в Крыму.