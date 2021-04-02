Новости Крыма

Сколько воды прибавили реки и водохранилища Крыма за март

02 апреля 2021, 10:31Общество

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К началу апреля общий запас воды в крымских водохранилищах составил 61,39 млн кубометров, это на 44,87 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Об этом проинформировали в крымском гидрометцентре.

Уровень воды в некоторых реках на короткий период повысился из-за таяния в горах снега, самые большие запасы которого наблюдались 20 марта на Ай-Петри и 25 марта – на Ангарском перевале. Благодаря ему большинство рек северного предгорья Крыма прибавили в уровне от 1 до 25 см, а в Бельбеке – все 50 см. "Максимальные расходы воды в реках Бельбек, Черная, Коккозка и Биюк-Карасу кратковременно увеличивались до 2,88-9,7 кубометров в секунду. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, – уточнили синоптики. – Средние за месяц расходы воды на реках Черная и Биюк-Карасу были в пределах 76-78% нормы, в бассейне реки Кача и на реках юго-восточного предгорья в пределах 1-8% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 20-40 % нормы".

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