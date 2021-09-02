Сколько за "квадрат" получат пострадавшие при наводнении в Крыму

Выплата компенсаций пострадавшим в результате наводнений в Крыму составит 6 тысяч рублей за квадратный метр имущества, соответствующую сумму утвердило правительство России. Об этом на совещании по проблемным вопросам ЖКХ рассказал глава РК Сергей Аксенов.

"По пострадавшим от наводнения решение о выплате 6 тысяч рублей за квадратный метр согласовано с правительством РФ по поручению президента, в понедельник должно выйти постановление правительства. Выплаты должны начаться на следующей неделе, в понедельник должна быть точная информация, плюс-минус два-три дня", – рассказал Аксенов.

Также он проинформировал, что выплаты пострадавшим в результате наводнений предпринимателям сейчас находятся на согласовании Минфина.

"На следующей неделе должно выйти постановление и эти расходы должны быть утверждены", – уточнил Аксенов.