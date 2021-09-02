Новости Крыма

Сколько за "квадрат" получат пострадавшие при наводнении в Крыму

02 сентября 2021, 13:22Общество

5

Выплата компенсаций пострадавшим в результате наводнений в Крыму составит 6 тысяч рублей за квадратный метр имущества, соответствующую сумму утвердило правительство России. Об этом на совещании по проблемным вопросам ЖКХ рассказал глава РК Сергей Аксенов.

"По пострадавшим от наводнения решение о выплате 6 тысяч рублей за квадратный метр согласовано с правительством РФ по поручению президента, в понедельник должно выйти постановление правительства. Выплаты должны начаться на следующей неделе, в понедельник должна быть точная информация, плюс-минус два-три дня", – рассказал Аксенов.

Также он проинформировал, что выплаты пострадавшим в результате наводнений предпринимателям сейчас находятся на согласовании Минфина.

"На следующей неделе должно выйти постановление и эти расходы должны быть утверждены", – уточнил Аксенов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх