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Новости Крыма

Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам

10 февраля 2024, 17:12Общество

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С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как сообщила глава республиканского Минобразования Валентина Лаврик, эта работа продолжится в текущем году.

"Дети в статусе сироты или без попечения родителей состоят в очереди на получение жилья. С 2014 года из федерального бюджета было выделено 724 млн, а из регионального – 1,287 млрд на обеспечение детей-сирот квартирами. Таким образом, 1284 квартиры сироты уже получили", – сообщила Лаврик на пресс-конференции, посвященной Году семьи в России.

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