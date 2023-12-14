Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего

В Крыму число людей, страдающих высоким давлением и грозными осложнениями заболевания – инфарктами и инсультами – демонстрирует "лидирующие показатели". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак со ссылкой на статистику вызовов в 2023 году.

По словам Буглак, в целом режим работы службы скорой помощи в Крыму в 2023 году можно назвать штатным: медики выезжали на 498 тысяч вызовов. В среднем 14-15 из них приходилось на одну бригаду в сутки, то есть, ситуация контролируемая и "стандартная для сезона", сказала врач.