Новости Крыма

Скрытая мобилизация в России. Жителей Крыма и приграничных с Украиной областей массово вызывают в военкоматы

07 сентября 2022, 22:05Главная

25 июля 2022 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ "Об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации", которым общая численность ВС РФ увеличивается до 2 039 758 единиц. Сравнивая с предыдущим Указом от 17 ноября 2017 года, устанавливающим штатную численность войска, можно увидеть увеличение общей численности армии на 137 000 единиц исключительно за счёт увеличения количества военнослужащих, а не техники и других средств.

В то же время на территории России развёртывается кампания проведения военных сборов резервистов. Если раньше военнообязанных направляли для проведения ремонта техники в приграничные регионы с Украиной, то сейчас, количество людей, которые проходят сборы, явно превосходит потребности для ремонта.

Как сообщают сами же резервисты, во время проведения сборов с ними очень тщательно работают замполиты, агитируя заключить разного вида контракты: краткосрочные контракты добровольцев для участия в специальной военной операции, полноценные контракты на воинскую службу либо контракт о нахождении в мобилизационном резерве.

Это можно объяснить необходимостью выполнения вышеупомянутого президентского указа. Ведь в свете проведения специальной военной операции на Украине количество желающих подписать контракт с МО РФ резко уменьшилось, а человеку, который проходит сборы можно изо дня в день "промывать мозги" любовью к Родине и необходимостью защищать её от врагов.

Второй и по своей природе, основной задачей проведения сборов есть повышение боевой готовности личного состава. Ведь мобилизацию проще и быстрее проводить с подготовленными бойцами о которых есть полная информация. Но многие, согласившиеся поехать на сборы, не до конца понимают, что в случае объявления мобилизации они будут первыми призваны для участия в боевых действиях.

Но и это не всё, реальность проведения мобилизации в России подтверждается появлением информации об этом в региональных СМИ. "Я думаю, мы в конце концов придём к частичной мобилизации не только в Крыму и в ДНР. Под этим я имею ввиду, что нам не нужно 14 млн человек на фронте, но нужно больше, чем есть сейчас. А самое главное, они не должны быть просто контрактниками, которые могут уехать с передовой", -заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества "Царьград" Константин Малофеев в эфире телеканала Крым 24.

Все эти события могут говорить о подготовке если не к полной, то к частичной мобилизации. Скорее всего именно мобилизованными будут восполняться понесенные потери в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Также военнослужащие жалуются на то, что их заставляют покупать "тревожные чемоданчики за свои деньги, хотя согласно положений абзаца первого пункта 2 статьи 14 ФЗ-76 "О статусе в/сл" военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, которые устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти".

Очень любопытно, что желающие воспользоваться данной ситуацией как всегда не спят. Так, на федеральных и региональных сайтах объявлений начали появляться объявления о продажах укомплектованных всем необходимым "тревожных чемоданчиков"

У нас всё как всегда, одни на благо Родины служат и работают, а другие барыжничают, набивая свои карманы за счёт первых.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх