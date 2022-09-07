Скрытая мобилизация в России. Жителей Крыма и приграничных с Украиной областей массово вызывают в военкоматы

25 июля 2022 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ "Об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации" , которым общая численность ВС РФ увеличивается до 2 039 758 единиц. Сравнивая с предыдущим Указом от 17 ноября 2017 года, устанавливающим штатную численность войска, можно увидеть увеличение общей численности армии на 137 000 единиц исключительно за счёт увеличения количества военнослужащих, а не техники и других средств.

В то же время на территории России развёртывается кампания проведения военных сборов резервистов. Если раньше военнообязанных направляли для проведения ремонта техники в приграничные регионы с Украиной, то сейчас, количество людей, которые проходят сборы, явно превосходит потребности для ремонта.

Как сообщают сами же резервисты, во время проведения сборов с ними очень тщательно работают замполиты, агитируя заключить разного вида контракты: краткосрочные контракты добровольцев для участия в специальной военной операции, полноценные контракты на воинскую службу либо контракт о нахождении в мобилизационном резерве.

Это можно объяснить необходимостью выполнения вышеупомянутого президентского указа. Ведь в свете проведения специальной военной операции на Украине количество желающих подписать контракт с МО РФ резко уменьшилось, а человеку, который проходит сборы можно изо дня в день "промывать мозги" любовью к Родине и необходимостью защищать её от врагов.

Второй и по своей природе, основной задачей проведения сборов есть повышение боевой готовности личного состава. Ведь мобилизацию проще и быстрее проводить с подготовленными бойцами о которых есть полная информация. Но многие, согласившиеся поехать на сборы, не до конца понимают, что в случае объявления мобилизации они будут первыми призваны для участия в боевых действиях.

Но и это не всё, реальность проведения мобилизации в России подтверждается появлением информации об этом в региональных СМИ. "Я думаю, мы в конце концов придём к частичной мобилизации не только в Крыму и в ДНР. Под этим я имею ввиду, что нам не нужно 14 млн человек на фронте, но нужно больше, чем есть сейчас. А самое главное, они не должны быть просто контрактниками, которые могут уехать с передовой", -заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества "Царьград" Константин Малофеев в эфире телеканала Крым 24.

Все эти события могут говорить о подготовке если не к полной, то к частичной мобилизации. Скорее всего именно мобилизованными будут восполняться понесенные потери в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Также военнослужащие жалуются на то, что их заставляют покупать "тревожные чемоданчики за свои деньги, хотя согласно положений абзаца первого пункта 2 статьи 14 ФЗ-76 "О статусе в/сл" военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, которые устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти".

Очень любопытно, что желающие воспользоваться данной ситуацией как всегда не спят. Так, на федеральных и региональных сайтах объявлений начали появляться объявления о продажах укомплектованных всем необходимым "тревожных чемоданчиков"

У нас всё как всегда, одни на благо Родины служат и работают, а другие барыжничают, набивая свои карманы за счёт первых.